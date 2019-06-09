Український футболіст дебютував в Іспанії

Мій профіль
Португалія – перший переможець Ліги націй
Вчора 23:56 68
Португалія - Нідерланди 1:0. Як це було
Вчора 23:35 854
Читачі Чемпіона визначили найкращого гравця матчу Україна - Сербія
Вчора 20:21 489
Надаль — Тім: онлайн трансляція фінального матчу Ролан Гаррос
Вчора 15:55 683
Португалія — Нідерланди: де дивитися онлайн матч фіналу Ліги Націй
Вчора 15:11 419
Опитування. Португалія - Нідерланди: хто стане переможцем Ліги Націй
Вчора 12:06 424
Барті - Вондроушова: огляд фінального матчу Ролан Гаррос
Вчора 11:11 266
Сільський клуб гратиме в УПЛ
Вчора 10:55 1587
Португалія - Нідерланди: анонс і прогноз на матч Ліги націй
Вчора 06:48 705
Туреччина здолала Францію, Італія розгромила Грецію. Результати матчів 3 туру кваліфікації Євро-2020
08.06.2019 23:45 1568
Навколо спорту
Блоги
Дубль Циганкова декласував Сербію в 1-му таймі матчу кваліфікації Євро-2020
Дубль Циганкова декласував Сербію в 1-му таймі матчу кваліфікації Євро-2020 Андрій Твердохліб
07.06.2019 22:47 1036
Україна – Сербія: вболівальники організували живий коридор для "синьо-жовтих"
Україна – Сербія: вболівальники організували живий коридор для "синьо-жовтих" Valeriy Ruchka
07.06.2019 15:26 1064
Легендарний капітан Бостона зіграв матч фінальної серії із зламаною щелепою
Легендарний капітан Бостона зіграв матч фінальної серії із зламаною щелепою Valeriy Ruchka
07.06.2019 15:08 846
Кличко закликав відвідати столичний зоопарк з лебедем на руках
Кличко закликав відвідати столичний зоопарк з лебедем на руках Valeriy Ruchka
07.06.2019 09:54 833
Все дуже серйозно. Неймар показав травму ноги у Instagram
Все дуже серйозно. Неймар показав травму ноги у Instagram Valeriy Ruchka
07.06.2019 09:28 522
Новини
Стрічка Популярні Коментують
9 Червня 2019
23:56 Футбол Португалія – перший переможець Ліги націй 68
23:35 Футбол Португалія - Нідерланди 1:0. Як це було 854
23:34 Автоспорт Гамільтон фінішував другим, але все одно переміг 264
23:18 Футбол Хацкевич є найкращим варіантом для Динамо – Буряк 332
22:52 Теніс Все пішло не так – Костюк про поразку у фіналі 275
22:36 Футбол Реал готовий відпустити сина Зідана 255
22:14 Футбол Український футболіст дебютував в Іспанії 454
21:52 Футбол Інтер хоче підписати вінгера Реалу 292
21:33 Футбол Джампаоло очолить Мілан 405
21:13 Футбол Португалія – Нідерланди: Роналду та де Лігт у старті 448
21:02 Шахи Українське дербі сестер Музичук завершилось нічиєю 422
20:45 Футбол Шевченко назвав причину відсутності Зозулі 820
20:27 Футбол Тренер Люксембургу назвав найсильнішу сторону збірної України 626
20:21 Футбол Читачі Чемпіона визначили найкращого гравця матчу Україна - Сербія 489
20:08 Футбол Все одно хто заб’є, потрібна перемога – Яремчук 354
19:48 Футбол Караваєв може перейти в Генк 533
19:22 Теніс Надаль виграв Ролан Гаррос 492
19:01 Футбол Англія виграла матч за третє місце у Лізі націй 516
18:44 Футбол Нас чекає складна гра – Шевченко 455
18:30 Футбол Збірна України залишились без двох гравців 869
18:19 Блог Вчинок дня: Роналду зупинив автобус, щоб обійняти маленького вболівальника 549
18:11 Футбол Рома може підписати Степаненка 514
18:07 Блог Шовковського не відпускають ворота 554
17:50 Футбол Ми можемо увійти в історію – Блінд 425
17:30 Футбол Дедечко перебрався в клуб РПЛ 793

Український футболіст дебютував в Іспанії

Вчора 22:14 454 0
Український футболіст дебютував в Іспанії

Український захисник Орест Лебеденко дебютував у складі іспанського Луго.

Українець вийшов у стартовому складі у матчі 42-го туру Сегунди проти Хімнастіка. Це став перший вихід Лебеденко у складі іспанської команди.

Захисник відіграв увесь матч, а на 55-й хвилині отримав жовту картку. У підсумку матч між Луго та Хімнастіком завершився із рахунком 1:1.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Зорі Олександр Караваєв може перебратися в чемпіонат Бельгії.

Нагадаємо, Зозуля став найкращим гравцем 38-го туру Сегунди.

Джерело - dynamomania.com.

#Сегунда, #Луго, #Лебеденко
Коментарі ()