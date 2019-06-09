Український футболіст дебютував в Іспанії

Український захисник Орест Лебеденко дебютував у складі іспанського Луго.

Українець вийшов у стартовому складі у матчі 42-го туру Сегунди проти Хімнастіка. Це став перший вихід Лебеденко у складі іспанської команди.

Захисник відіграв увесь матч, а на 55-й хвилині отримав жовту картку. У підсумку матч між Луго та Хімнастіком завершився із рахунком 1:1.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Зорі Олександр Караваєв може перебратися в чемпіонат Бельгії.

Нагадаємо, Зозуля став найкращим гравцем 38-го туру Сегунди.

Джерело - dynamomania.com.