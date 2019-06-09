Португалія – Нідерланди: Роналду та де Лігт у старті

Стали відомі стартові склади фінального поєдинку Ліги націй між Португалією та Нідерландами.

Лідери команд розпочнуть гру із перших хвилин. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Португалія: Патрісіу - Семеду, Фонте, Діаш, Геррейро - Данилу, Карвалью, Фернандеш - Сілва, Гуедеш, Роналду.

Запасні: Са, Бету, Руй, Канселу, Жота, Піцці, Невеш, Моутінью, Феліш, Р. Сілва, Соуза

Нідерланди: Сіллессен - Думфріс, ван Дейк, де Лігт, Блінд - де Рон, де Йонг, Вейналдум - Бабел, Бергвейн, Депай.

Запасні: Бізот, Вермеєр, де Врей, ван Анхольт, Хатебур, Аке, Строотман, ван де Бек, Прьоппер, Вільєна, Промес, де Йонг

Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.

Раніше повідомлялося, що Роналду зупинив автобус, щоб обійняти маленького вболівальника.

Нагадаємо, Англія виграла матч за третє місце у Лізі націй.

Джерело - Чемпіон.