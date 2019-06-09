Читачі Чемпіона визначили найкращого гравця матчу Україна - Сербія

Півзахисник Динамо набрав переважну більшість голосів

Півзахисника Динамо Віктор Циганкова визнано найкращим гравцем матчу Україна - Сербія.

Такі підсумки голосування, яке проводило наш сайт.

Усього в опитуванні взяли участь 383 респонденти.

За правого вінгера збірної України віддали свої голоси 54% (206). Другу сходинку посів Олександр Зінченко з 21% (79), а замкнув трійку призерів Руслан Маліновський - 11% (44).

Нагадаємо, Циганков у грі з Сербією оформив дубль та поклав початок розгрому балканців.

Одразу після гри, Йожеф Сабо заявив, що вартість капітана Динамо не менше 50 млн.

Джерело - Чемпіон.