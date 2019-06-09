Читачі Чемпіона визначили найкращого гравця матчу Україна - Сербія

Півзахисника Динамо Віктор Циганкова визнано найкращим гравцем матчу Україна - Сербія.
Такі підсумки голосування, яке проводило наш сайт.
Усього в опитуванні взяли участь 383 респонденти.
Феноменальний гол Циганкова у ворота збірної Сербії
За правого вінгера збірної України віддали свої голоси 54% (206). Другу сходинку посів Олександр Зінченко з 21% (79), а замкнув трійку призерів Руслан Маліновський - 11% (44).
Нагадаємо, Циганков у грі з Сербією оформив дубль та поклав початок розгрому балканців.
Одразу після гри, Йожеф Сабо заявив, що вартість капітана Динамо не менше 50 млн.
Джерело - Чемпіон.