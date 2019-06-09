Віктора Циганкова потрібно продавати в європейський ТОП-клуб.

Про це повідомив екс-наставник Динамо та заслужений тренер України Йожеф Сабо для 1927.kiev.ua.

"Циганков зростає і щоб це відбувалося і далі, його потрібно продати в ТОП-клуб, де він буде грати, а не сидіти на лавці запасних. Віктора потрібно продавати вже сьогодні. У нас чемпіонат слабкий - тут він не буде рости.

Циганкова потрібно віддавати в топ-клуб, де він буде грати, тому що, якщо буде сидіти на лавці, то з цього нічого не вийде, а так - з нього повинен вирости класний футболіст.

Віктор показав, що коштує п'ятдесят мільйонів євро на тлі гравців УПЛ, за яких не хочуть віддавати понад десять-п'ятнадцять мільйонів. Ні в якому разі його не можна продавати в клуби середняки.

Тільки в топ-команди: Реал, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, ПСЖ, Баварію, той же Наполі, який виявляв цікавість. Якщо окремих гравців продають за сорок, шістдесят, вісімдесят, сто мільйонів, то я б дав за нього п'ятдесят", - сказав Сабо.