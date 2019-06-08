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Захисник Динамо у числі найбільш перспективних гравців Європи

Сьогодні 15:59 489 0
Захисник Динамо у числі найбільш перспективних гравців Європи

Захисник Динамо Віталій Миколенко потрапив у двадцятку самих перспективних молодих футболістів Європи.

Відповідне анкетне опитування "Покоління 99" провели  ведучі футбольні видання континенту.

Протягом минулого сезону журналісти спостерігали за молодими гравцями у матчах чемпіонату та у складі збірних. В результаті було складено список із 20 найбільш перспективних гравців, які у найближчому майбутньому можуть отримати Золотий маяч.

Серед найкращих молодих футболістів світу опинився динамівець Віталій Миколенко.

"Поки що мало відомий широкій футбольній публіці Європи, цей молодий лівий захисник київського клубу в свої роки став уже є одним з ключових гравців команди Олександра Хацкевича.

Миколенко - важливий елемент не тільки в лінії оборони. Він залишається помітною і вельми активної фігурою в цілому в командній грі Динамо", – йдеться в характеристиці молодого захисника.

Також Миколенко допоміг Динамо пройти Олімпіакос в 1/16 Ліги Європи, де він відзначився результативною передачею. Успіхи гравця помітив головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який поставив його у стартовий склад у матчі із Туреччиною.

Фантачтичний прогрес українського футбольного вундеркінда, цілком закономірно, що може викликати великий інтерес у багатьох топ-клубів Європи.

У двадцятку найкращих увійшли наступні футболісти:

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (Італія, Мілан), Альбан Ляфон (Франція, Фіорентина).

Захисники: Діогу Далот (Португалія, Манчестер Юнайтед), Маттейс де Лігт (Голландія, Аякс), Ібраїма Конате (Франція, Лейпциг), Еван Н'діка (Франція, Айнтрахт).

Півзахисники: Флорентіну (Португалія, Бенфіка), Кай Хаверц (Німеччина, Байєр), Ніколо Дзаніоло (Італія, Рома), Ханнес Вольф (Австрія, Зальцбург), Браїм Діас (Іспанія, Реал М), Деніель Арзані (Австралія, Селтік), Тайлер Адамс (США, Лейпциг).

Нападники: Рафаель Леао (Португалія, Лілль), Есек’єль Барко (Аргентина, Атланта Юнайтед), Мізіан Маоліда (Франція, Ніцца), Александер Ісак (Швеція, Віллем II), Хуан Каміло Ернандес (Колумбія, Уотфорд), Іван Ігнатьєв (Росія, Краснодар).

Нагадаємо, збірна України вийшла у півфінал чемпіонату світу.

Раніше, збірна України знищила Панаму в 1/8 чемпіонату світу.

Джерело - http://zbirna.com.

#Миколенко, #Україна, #Динамо
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