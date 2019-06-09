Ми можемо увійти в історію – Блінд

Збірна Нідерландів підготувала план, як зупинити Роналду та збірну Португалії у фіналі Ліги націй.

Про це розповів захисник збірної Нідерландів Дейлі Блінд.

"В Аяксі ми готували план, як зупинити Ювентус, а не тільки Кріштіану Роналду. Цього разу буде те ж саме. Звичайно, це гравець, який може змінити ситуацію, але ми повинні бути готові протистояти всім португальцям.

Грати у фіналі за збірну, мати шанс завоювати з нею трофей - прекрасне почуття. Це відрізняється від виступу за клуб. У нас відмінна команда, всі гравці голодні до успіху. Це перший розіграш Ліги націй, і ми можемо увійти в історію, вигравши фінал", - сказав Блінд