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Португалія - Нідерланди: анонс і прогноз на матч Ліги націй

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Португалія - Нідерланди: анонс і прогноз на матч Ліги націй

Ліга націй

фінал

9 червня

Португалія - Нідерланди

Перша в історії Ліга Націй підійшла до свого кульмінаційного моменту. У вирішальному поєдинку дебютного розіграшу турніру господарі фінальної стадії, збірна Португалії, зіграє з Нідерландами.

У півфіналі обидві команди здобули перемоги з рахунком 3:1: Португалія - ​​над Швейцарією, а Голландія - над Англією. Однак для обох команд ці перемоги були дуже непростими. Голландці дотиснули збірну Англії лише в овертаймі і за допомогою автоголу.

Португальці впоралися зі Швейцарією в основний час, однак в самій кінцівці зустрічі і лише за допомогою Кріштіану Роналду. Форвард "Ювентуса" в тому матчі знову включив "режим Бога" і зробив хет-трик. Роналду пропускав осінню частину Ліги Націй, однак у вирішальній стадії повернувся в збірну і зробив різницю в матчі зі Швейцарією.

При всій повазі до швейцарців, у Нідерландів суперник по півфіналу був набагато складніший. І з підопічними Рональда Кумана Роналду і компанії буде набагато важче. Тим більше, що стримувати головну ударну силу Португалії є кому. Маттейс Де Лігт і Вірджіл Ван Дейк в основі, Стефан Де Врей на підміні - в сучасному футболі команда Нідерландів на рівні збірних володіє, можливо, найсильнішим підбором центральних захисників.

До вирішальної зустрічі обидві команди підходять без кадрових втрат, через що матч обіцяє бути ще більш видовищними. Португалія після Євро-2016 може виграти другий поспіль континентальний турнір. А ось голландці трофеїв не вигравали вже понад 30 років - з Євро-1988, коли нинішній наставник команди Рональд Куман ще виступав за збірну в якості гравця.

Прогноз Чемпіона: 2:0

Джерело - Чемпіон.

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