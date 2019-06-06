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Роналду оформив 53-й хет-трик у кар'єрі

Сьогодні 09:13 457 0
Роналду оформив 53-й хет-трик у кар'єрі

Вчора, 5-го червня, відбувся перший півфінальний матч Ліги націй, в якому збірна Португалії переграла Швейцарію (3:1) і вийшла у фінал.

Відзначимо, що всі три м'ячі за тріумфаторів зустрічі забив форвард Ювентуса Кріштіану Роналду.

Таким чином, Роналду оформив 53-й хет-трик у своїй кар'єрі, і сьомий - за національну команду Португалії.

Також це 88-й м'яч Роналду за національну команду, це кращий показник серед бомбардирів всіх європейських збірних. І світовому показнику лідирує іранець Алі Даєї - 109.

У другому півфінальному матчі сьогодні, 6-го червня, зустрінуться збірні Нідерландів і Англії.

Також, гол Роналду визнали найкращим у Лізі чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.

#Роналдо, #хет-трик, #Португалія
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