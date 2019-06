Вчора, 8 червня помер екс-захисник Тоттенгему Джастін Единбург.

Про це повідомляється у твіттері лондонського клубу.

Колишньому футболісту, який після завершення кар'єри гравця працював тренером, було всього лише 49 років. Смерть наступила в результаті зупинки серця.

We are deeply saddened and shocked to hear of the passing of Justin Edinburgh.



Our heartfelt condolences and thoughts go out to his family and friends at this terribly difficult time as well as everyone that worked alongside Justin at Leyton Orient. pic.twitter.com/rFRZZYNuLa