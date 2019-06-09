Вчора, 8 червня помер екс-захисник Тоттенгему Джастін Единбург.

Про це повідомляється у твіттері лондонського клубу.

Колишньому футболісту, який після завершення кар'єри гравця працював тренером, було всього лише 49 років. Смерть наступила в результаті зупинки серця.

We are deeply saddened and shocked to hear of the passing of Justin Edinburgh.



Our heartfelt condolences and thoughts go out to his family and friends at this terribly difficult time as well as everyone that worked alongside Justin at Leyton Orient. pic.twitter.com/rFRZZYNuLa — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 8 июня 2019 г.

Джастін Единбург виступав за Тоттенгем в період з 1990 по 2000 рік, зігравши за команду 215 матчів. Також в якості футболіста грав за Саутенд Юнайтед, Портсмут і Біллерікей Таун.

У 2006 році Единбург почав тренерську кар'єру, очолюючи клуби нижчих англійських дивізіонів. На момент смерті він очолював лондонський Лейтон Орієнт.

Единбург пішов з життя, домігшись успіху з Лейтон Орієнт. Минулий сезон Національної конференції команда завершила на першому місці і вийшла в Другу Футбольну лігу Англії.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед націлився на захисника Тоттенгема.

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Джерело - Чемпіон.