Сьогодні, 8 червня відбулися матчі 3 туру відбіркового етапу Євро-2020.
Чемпіонат Європи, відбірковий етап
3 тур
8 червня
Група J
Вірменія - Ліхтенштейн 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 2 Газарян, 2:0 - 18 Карапетян, 3:0 - 90+1 Барсегян
Фінляндія - Боснія і Герцеговина 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 56 Пуккі, 2:0 - 68 Пуккі
Греція - Італія 0:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 23 Барелла, 0:2 - 30 Інсіньє, 0:3 - 33 Бонуччі
Група Н
Гол: 1:0 - 22 Гудмундссон
Гол: 1:0 - 8 Армаш
Туреччина - Франція 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 30 Айхан, 2:0 - 40 Ундер
Група С
Естонія - Північна Ірландія 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 25 Васільєв, 1:1 - Вашингтон, 1:2 - Мадженніс
Білорусь - Німеччина 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 12 Сане, 0:2 - 68 Ройс
Група І
Голи: 1:0 - 25 автогол Чеволі, 2:0 - 31 Дзюба(П), 3:0 - 36 Кудряшов, 4:0 - 41 Міранчук, 5:0 - 73 Дзюба, 6:0 - 76 Дзюба, 7:0 - 77 Смолов, 8:0 - 83 Смолов, 9:0 - 88 Дзюба
Бельгія - Казахстан 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 11 Мертенс, 2:0 - 14 Кстань, 3:0 - 50 Лукаку
Шотландія - Кіпр 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 61 Роберстон, 1:1 - 87 Кусулос, 2:1 - 89 Берк
Нагадаємо, збірна України знищила Сербію у відборі Євро 2020.
Джерело - Чемпіон.