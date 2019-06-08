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Україна - Сербія: ПІСЛЯМОВА
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Туреччина здолала Францію, Італія розгромила Грецію. Результати матчів 3 туру кваліфікації Євро-2020

Сьогодні, 8 червня відбулися матчі 3 туру відбіркового етапу Євро-2020.

Чемпіонат Європи, відбірковий етап

3 тур

8 червня

Група J

Вірменія - Ліхтенштейн 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 Газарян, 2:0 - 18 Карапетян, 3:0 - 90+1 Барсегян

Фінляндія - Боснія і Герцеговина 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Пуккі, 2:0 - 68 Пуккі

Греція - Італія 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 23 Барелла, 0:2 - 30 Інсіньє, 0:3 - 33 Бонуччі

Група Н

Ісландія - Албанія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 22 Гудмундссон

Молдова - Андора 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 8 Армаш

Туреччина - Франція 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 30 Айхан, 2:0 - 40 Ундер

Група С

Естонія - Північна Ірландія 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Васільєв, 1:1 - Вашингтон, 1:2 - Мадженніс

Білорусь - Німеччина 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Сане, 0:2 - 68 Ройс

Група І

Росія - Сан Маріно 9:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 25 автогол Чеволі, 2:0 - 31 Дзюба(П), 3:0 - 36 Кудряшов, 4:0 - 41 Міранчук, 5:0 - 73 Дзюба, 6:0 - 76 Дзюба, 7:0 - 77 Смолов, 8:0 - 83 Смолов, 9:0 - 88 Дзюба

Бельгія - Казахстан 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 11 Мертенс, 2:0 - 14 Кстань, 3:0 - 50 Лукаку

Шотландія - Кіпр 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 61 Роберстон, 1:1 - 87 Кусулос, 2:1 - 89 Берк

Нагадаємо, збірна України знищила Сербію у відборі Євро 2020.

Джерело - Чемпіон.

#Євро-2020
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