Сьогодні, 8 червня відбулися матчі 3 туру відбіркового етапу Євро-2020.
Чемпіонат Європи, відбірковий етап
3 тур
8 червня
Група J
Арменія - Ліхтенштейн 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 2 Газарян, 2:0 - 18 Карапетян, 3:0 - 90+1 Барсегян
Фінляндія - Боснія і Герцеговина 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 56 Пуккі, 2:0 - 68 Пуккі
Група Н
Гол: 1:0 - 22 Гудмундссон
Молдова - Андора 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 8 Армаш
Група С
Естонія - Північна Ірландія 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 25 Васільєв, 1:1 - Вашингтон, 1:2 - Мадженніс
Група Е
Голи: 1:0 - 17 автогол Лоуренс, 2:0 - 48 Перішич, 2:1 - 77 Брукс
Азербайджан - Угорщина 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 18 Орбан, 0:2 - 53 Орбан, 1:2 - 69 Мадатов, 1:3 - 71 Хольман
Нагадаємо, збірна України знищила Сербію у відборі Євро 2020.
Джерело - Чемпіон.