Нападник мадридського Реала Гарет Бейл відмовляється покидати клуб, незважаючи на бажання керівництва продати його.

Про це повідомляє AS.

Футболіст наполіг на особистій бесіді з керівництвом, де заявив, що не хоче йти з команди влітку і не стане розглядати пропозиції від інших клубів.

Відзначається, що у Реала немає пропозицій щодо Бейла, і клуб розуміє, що незважаючи на бажання Зінедіна Зідана його буде складно продати.

Бейл взяв участь у 42-ох іграх за Реал цього сезону, забив 14 м'ячів і відзначився 6-а результативними передачами.

Transfermarkt.de оцінює 29-річного валлійця в 70 мільйонів євро.

Нагадаємо, Інтер планує підписати Бейла.

Раніше повідомлялося, що Бейл готовий піти з Реала, але за винагороду.

Джерело - Depo.Сектор.