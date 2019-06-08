Нападник мадридського Реала Гарет Бейл відмовляється покидати клуб, незважаючи на бажання керівництва продати його.
Про це повідомляє AS.
Футболіст наполіг на особистій бесіді з керівництвом, де заявив, що не хоче йти з команди влітку і не стане розглядати пропозиції від інших клубів.
Відзначається, що у Реала немає пропозицій щодо Бейла, і клуб розуміє, що незважаючи на бажання Зінедіна Зідана його буде складно продати.
Бейл взяв участь у 42-ох іграх за Реал цього сезону, забив 14 м'ячів і відзначився 6-а результативними передачами.
Transfermarkt.de оцінює 29-річного валлійця в 70 мільйонів євро.
Нагадаємо, Інтер планує підписати Бейла.
Раніше повідомлялося, що Бейл готовий піти з Реала, але за винагороду.
Джерело - Depo.Сектор.