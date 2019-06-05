Інтер планує підписати Бейла

Наступний сезон нападник Реал Гарет Бейл може розпочати у міланському Інтері

Про це повідомляє Football Italia.

У підписанні Бейла зацікавлений новий головний тренер Інтера Антоніо Конте, який хоче побудувати атакувальну гру. Валлієць має стати однією із головних ланок його схеми.

Також Бейл не входить у плани головного тренера Реала Зінедіна Зідана. У минулому сезоні він провів 39 матчів, в яких відзначився 11 забитими м’ячами та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Бейл готовий піти з Реала, але за винагороду.

Нагадаємо, Антоніо Конте був схвильований після призначення на посаду головного тренера Інтера.

Джерело - isport.ua.