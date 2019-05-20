Бейл готовий піти з Реала, але за винагороду

Гарет Бейл не збирається просто так залишати Реал.

Про це повідомляє Radioestadio.

Джерело інформує, що 29-річний футболіст сказав в роздягальні одноклубнику, що готовий покинути мадридський Реал лише коли йому виплатять по 17 мільйонів євро за кожен сезон, що у нього залишився за контрактом.

Угода гравця діє до 2022 року, тобто, на думку валлійця, "вершкові" повинні заплатити йому 51 мільйон євро.

Цього сезону Бейл провів 29 матчів у Ла-Лізі, забивши вісім голів і віддавши три результативні передачі.

Нагадаємо, Реал програв Бетісу в останньому матчі сезону.

Тако, капітан Реала просив Переса відмовитися від Погба.

Джерело - footballua.tv.