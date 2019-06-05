У разі ж виходу в Прем'єр-лігу, Колос буде розглядати відразу три варіанти місць проведення своїх домашніх матчів, серед яких є і головна арена України — НСК Олімпійський.

Про це розповів головний тренер клубу Руслан Костишин.

"Ми мріємо грати в Прем'єр-лізі і все для цього робимо. Незалежно від того, вийдемо ми в Прем'єр-лігу або не вийдемо, 10-го червня в Ковалівці починається будівництво нашого нового стадіону. Якщо залишимося в Першій лізі, то, напевно, будемо грати на стадіоні імені Баннікова, якщо вийдемо в Прем'єр-лігу, то, напевно, будемо домовлятися з тими, хто піде на поступки, — Оболонь, Динамо або Олімпійський", - сказав Костишин на прес-конференції після першого стикового матчу з Чорноморцем.

Нагадаємо, Карпати розписали нічию з Волинню, Чорноморець - з Колосом у матчі за право виходу в УПЛ.

Джерело - sport.ua.