Карпати розписали нічию з Волинню, Чорноморець - з Колосом у матчі за право виходу в УПЛ

Сьогодні, 4 червня, відбудеться перший перехідний матч між командами, що зайняли 10-е та 11-е місце в прем'єр-лізі, і срібним та бронзовим призером першої ліги за право виступати в УПЛ.

За результатами зустрічей жодна з команд не відзначилися голом у ворота суперника

Чемпіонат України. Плей-оф УПП

Перехідні матчі

4 червня

Карпати - Волинь 0:0 (0:0)

Чорноморець - Колос Ковалівка 0:0 (0:0)

Зустріч-відповідь команд відбудеться 8 червня, за її підсумками визначаться учасники УПЛ.

Нагадаємо, у минулому турі Шахтар переміг Зорю і став чемпіоном України.

Джерело - Чемпіон.