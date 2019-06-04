Карпати розписали нічию з Волинню, Чорноморець - з Колосом у матчі за право виходу в УПЛ

Сьогодні, 4 червня, відбудеться перший перехідний матч між командами, що зайняли 10-е та 11-е місце в прем'єр-лізі, і срібним та бронзовим призером першої ліги за право виступати в УПЛ.
За результатами зустрічей жодна з команд не відзначилися голом у ворота суперника
Чемпіонат України. Плей-оф УПП
Перехідні матчі
4 червня
Карпати - Волинь 0:0 (0:0)
Чорноморець - Колос Ковалівка 0:0 (0:0)
Зустріч-відповідь команд відбудеться 8 червня, за її підсумками визначаться учасники УПЛ.
Нагадаємо, у минулому турі Шахтар переміг Зорю і став чемпіоном України.
Джерело - Чемпіон.