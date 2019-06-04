Велика помилка – агент про можливий виклик Луніна у збірну

Агент Іраклія Хведеліані закликав залишити Андрія Луніна у збірній U-21 на Чемпіонаті світу.

"Справжній іспит для цієї збірної (U-21) буде проти Колумбії. Тепер головне, щоб в тренерському штабі добре розібрали всі матчі Колумбії, щоб побачили сильні і слабкі сторони. До цього у тренера не було роботи, зараз він повинен допомагати хлопцям так як ніколи...

А ще хочу додати один. В ЗМІ активно пишуть, що Шевченко хоче викликати в збірну Лунін для заміни ... це буде найбільша помилка і провина перед народом України. Не можна в такому матчі залишити збірну U-21 без такого голкіпера, тим більше що його хочуть для лавки, а не для гри", - розповів він.

Раніше, збірна України знищила Панаму в 1/8 чемпіонату світу.

Нагадаємо, що Лунін відбив п'ятий пенальті підряд.

Джерело - Чемпіон.