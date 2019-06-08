Новим тренером Шахтаря може стати португалець

Пауло Фонсеку в Шахтарі може замінити його співвітчизник Луїс Кастро.

Про це повідомляє Bola Branca.

Луїс Кастро наразі очолює португальську Віторію. Раніше 57-річний спеціаліст працював у системі Порту – із 2006 по 2016 рік. Зокрема він змінив Фонсеку від час сезону у 2014 році.

У минулому сезоні він із своїм клубом зайняв 5-те місце та пробився у Лігу Європи.

Раніше повідомлялося, що Фонсека домовився з Ромою.

Нагадаємо, що Фонсека готовий заплатити частину своєї клаусули Шахтарю.

Джерело - xsport.ua.