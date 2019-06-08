Кореспондент Чемпіона намагається розібратися в причинах яскравої гри синьо-жовтих

Напередодні збірна України у рамках відбору до Євро-2020 "каменя на камені" не залишила від Сербії.

Що стало запорукою такою впевненої звитяги нашої збірної?

Перш за все це була тактична перемога тренерського штабу збірної України та хороший фізичний стан українських футболістів, які змогли втілити задуми тренерів.

Тактичні прорахунки суперника

Збірна Сербії має підбір дуже кваліфікованих гравців. Але не в кожній кваліфікації вона може вдало зіграти: бувають успіхи і провали. Тому у цьому матчі потрібно було готуватися до складного матчу з чималої кількості єдиноборств.

Вже після жеребкування стало зрозуміло, що Португалія, Україна та Сербія є основними претендентами на путівки Євро-2020. То ж матчі між цими командами є як фінали. У нинішньому відборі Сербія гарно зіграла з Португалією. Був також показовий матч з Німеччиною. Але те що серби продемонстрували вчора…

Феноменальний гол Циганкова у ворота збірної Сербії

Основної помилки припустився тренерський штаб збірної Сербії. На матч була виставлена атакувальна схема, у якій було три центральні захисники із високопіднятими фланговими захисниками, які були фактично півзахисниками. При швидких переходах українців з оборони в атаку серби не встигали повертатися у захисті і їх фланги оборони були "оголені".

Ці прорахунки сербів сповна використовували українці. Під час контратак вони ще більше насичували фланг - якщо атака йшла через фланг Циганкова, йому на допомогу йшов Маліновський, не чекаючи на Караваєва з лінії захисту; на іншому фланзі Зінченко допомогав Коноплянці. Під час таких активних переміщень українці мали чисельну перевагу на певних активних ділянках поля. Вчора головний тренер збірної Сербії Младен Крстаїч не зміг поєднати в одну команду всіх своїх зірок.

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Також своєчасно не виправив власну тактичну помилку; ще в першій половині матчу після другого взяття воріт варто було вносити корективи у лінію захисту. У перерві були внесені корективи і команда перейшла на схему 4-4-2 при захисті. Сербам потрібно було йти вперед і як наслідок по при зміну схеми вивільнялися зони.

Мотивація і перевага швидкості

Сербські футболісти виступають у провідних клубах, провели складний сезон. Дехто з сербів перейшов до клубу вищого рівня, наприклад, Йович. На цей матч у них не вистачило мотивації. Недооцінка та тактичні прорахунки зіграли свою роль. А от футболістам збірної України було що доводити. Руслан Маліновський успішно провів сезон в Бельгії і має шанс перейти до чемпіонату ТОП-5, то ж мотивацію у його зашкалює. Віктор Циганков перебуває у хорошій формі і має перспективи перейти до команди теж чемпіонату ТОП-5. Євген Коноплянка залишився "голодним" після сезону Шальке. Українці змогли завдяки швидкості в атаках, швидкості переміщення м’яча в один дотик, відлагодженій взаємодії досягти історичної перемоги.

Довіра

Довіра тренера вирішує чимало. І з цим не можна не погодитися. Євген Коноплянка за останні три місяці у складі "Шальке" провів лише кілька хвилин, а місце в "основі" збірної України отримав. За цю довіру Євген відплатив сповна, відзначившись двома голами-близнюками.

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Попередження центральних захисників Сербії

Захисники Сербії Спаїч та Міленкович отримали жовті картки у першому таймі зустрічі. До його завершення було кілька ігрових епізодів за участі Спаїча - у пару з них відверто українці намагалися "награти" опоненту на вилучення. А от на 51-ій хвилині матчу підло Спаїч вдарив ззаду по ребрах Яремчука. Перебуваючи на "жовтих картках" Спаїч та Міленкович були більш безпечні в оборонних діях.

Пенальті чи ні?

На 36-ій хвилині матчу у ворота сербів міг бути призначений пенальті, але його арбітр після удару Маліновського і блокування Коларова не зафіксував гру рукою сербом. І це правильне його рішення: рука не збільшувала об’єм тіла.

Виправлення статистики

Після першої половини матчу українці переважали суперника майже по всіх компонентах. Перевага у кількості ударів по воротах взагалі вражаюча - 16 на 2. А от у володінні м’яча була перевага гостей - 52% на 48%. У другій половині зустрічі і цей компонент українці покращили: 62% - 38% у другому таймі і загалом у матчі 55% - 45% на користь збірної України.

Від ненависті до любові лише мить

Після відклику Андрія Луніна з табору збірної України (U-20), яка нині успішно виступає на молодіжному Чемпіонаті Світу, було чимало критики, перш за все з боку вболівальників, в адрес Андрія Шевченка. А вже після перемоги над Сербією наставник збірної України є найкращим!!!

Підтримка глядачів стадіону Арена Львів

Українські шанувальники футболу забезпечили неймовірну атмосферу на стадіоні і стали однією з основних рушійних сил до впевненої перемоги. Це був 17 матч збірної України на стадіоні Арена Львів - 15 перемог та дві нічиї.

Попереду ще складніший суперник

Вже 10 червня Україна зустрінеться з Люксембургом. Після феєричної перемоги над сербами футболісти мають відновитися як у фізичному плані, так і психічному. І вже після матчу з Люксембургом можна говорити про рівень підготовки українців до червневого циклу відбору до Євро-2020.

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Скільки залишилося сил та мотивації на майбутній матч?

На це питання відповідь отримаємо вже у понеділок. Але вже по висловлюваннями Андрія Шевченка розуміємо - зустріч з Люксембургом буде принциповою. Всі пам’ятають перший матч і вистраждану перемогу, а також подання скарги федерацією футболу Люксембурга з приводу Мораеса.

Джерело - Чемпіон.