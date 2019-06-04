Лунін відправився у національну збірну

Голкіпер збірної України U-21 Андрій Лунін більше не допоможе своїм партнерам на Чемпіонаті світу.

Про це повідомив гравець на своїй сторінці в Instagram.

"Продовжувати працювати і вірити. Дякую команда за цей час, перемоги і емоції. Успіху і хорошої підготовки, що б зробити все для півфіналу", – написав він.

Голкіпер допоміг збірній U-21 пробитися в 1/4 Чемпіонату світу, де суперником українців буде збірна Колумбії. Найімовірніше місце Луніна займе воротар Динамо Владислав Кучерук.

Раніше, агент Іраклія Хведеліані закликав залишити Андрія Луніна у збірній U-21.

Нагадаємо, збірна України знищила Панаму в 1/8 чемпіонату світу.

Джерело - Чемпіон.