Лунін відправився у національну збірну

Голкіпер збірної України U-21 Андрій Лунін більше не допоможе своїм партнерам на Чемпіонаті світу.
Про це повідомив гравець на своїй сторінці в Instagram.
"Продовжувати працювати і вірити. Дякую команда за цей час, перемоги і емоції. Успіху і хорошої підготовки, що б зробити все для півфіналу", – написав він.
Голкіпер допоміг збірній U-21 пробитися в 1/4 Чемпіонату світу, де суперником українців буде збірна Колумбії. Найімовірніше місце Луніна займе воротар Динамо Владислав Кучерук.
Раніше, агент Іраклія Хведеліані закликав залишити Андрія Луніна у збірній U-21.
Нагадаємо, збірна України знищила Панаму в 1/8 чемпіонату світу.
Джерело - Чемпіон.