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Капітан Сербії: Україна нас принизила

Сьогодні 15:35 553 0
Капітан Сербії: Україна нас принизила

Збірна Сербії погано підготувала до гри із Україною та провела один із найгірших своїх матчів.

Про це заявив капітан збірної Сербії Александр Коларов, повідомляє Mozzartsport.

"Ми погано підготувалися тактично. Україна нас принизила, це один з найгірших матчів в моїй кар'єрі. Потрібно віддати належне супернику. Вони виступили фантастично і показали хорошу гру. Я вважаю, що ця збірна виглядала набагато краще, ніж ми. Українці тиснули з найперших хвилин.

В України не було слабких місць, вони відіграли чудово. Далі ми граємо з Литвою, і я не знаю, як викинути з голови цю поразку", – розповів Коларов.

Джерело - isport.ua.

#Сербія, #Коларов, #Україна
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