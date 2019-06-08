Шевченко назвав переломний момент у матчі проти Сербії

Переломним моментом у грі проти Сербії стала реалізація моментів збірною Україною.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко після матчу, повідомляє УАФ.

"Переломний момент був, коли ми зуміли реалізувати свої можливості. Потім ми мали перевагу в рахунку, серби були змушені відкривати зони. Рахунок великий, але він не має значення, для нас важлива була перемога. Так, ми провели хороший матч.

Ейфорії немає. Я вірю в роботу і ставлення гравців. Потрібно наполегливо тренуватися. Ми зіграли чудовий матч, але треба рухатися далі", – розповів Шевченко.

Раніше, збірна України знищила Сербію у відборі Євро 2020.

Нагадаємо, збірна України вийшла у півфінал Чемпіонату світу U-20.

Джерело - Чемпіон.