Коноплянка забив 20 м’яч за збірну України

У матчі кваліфікації до Чемпіонату Європи 2020 проти Сербії півзахисник Євген Коноплянка забив свій 20 м’яч за національну команду.

Коноплянка став лише третім гравцем в історії, який забив понад 20 голів за збірну України. Після вчорашнього дублю на його рахунку 21 забитий м’яч.

Лідером за кількістю забитих м’ячів є Андрій Шевченко, на рахунку якого 48 голів. Символічну другу сходинку займає Андрій Ярмоленко, який відзначився 33 рази у ворота суперників збірної України.

Раніше, півзахисник збірної Сербії Душан Тадич назвав поразку від України найважчою у кар’єрі.

Нагадаємо, збірна України знищила Сербію у відборі Євро 2020.

Джерело - Чемпіон.