Найважча поразка в кар’єрі – Тадич

Збірна Сербії дозволила виглядати Україні сильнішою, ніж вона є такою насправді.
Про це заявив півзахисник збірної Сербії Душан Тадич.
"Для мене це найважча поразки в кар'єрі.
Жахливий момент. Я думаю, що ми постійно запізнювалися, помилялися і не чинили на суперника належного тиску. Ми дозволили Україні виглядати сильніше, ніж вона є насправді. Нам повинно бути соромно. Потрібно все самокритично проаналізувати", – розповів Тадич.
Раніше, Шевченко назвав переломний момент у матчі проти Сербії.
Нагадаємо, збірна України знищила Сербію у відборі Євро 2020.
Джерело - xsport.ua.