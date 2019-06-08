Найважча поразка в кар’єрі – Тадич

Збірна Сербії дозволила виглядати Україні сильнішою, ніж вона є такою насправді.

Про це заявив півзахисник збірної Сербії Душан Тадич.

"Для мене це найважча поразки в кар'єрі.

Жахливий момент. Я думаю, що ми постійно запізнювалися, помилялися і не чинили на суперника належного тиску. Ми дозволили Україні виглядати сильніше, ніж вона є насправді. Нам повинно бути соромно. Потрібно все самокритично проаналізувати", – розповів Тадич.

Раніше, Шевченко назвав переломний момент у матчі проти Сербії.

Нагадаємо, збірна України знищила Сербію у відборі Євро 2020.

Джерело - xsport.ua.