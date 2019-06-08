Це була найкраща гра – Маркевич

Ніхто такого результату у матчі із Сербією не очікував.

Про це розповів екс-тренер Дніпра та збірної України Мирон Маркевич.

"Це була найкраща гра. Ще можна згадати гру в Харкові проти Туреччини. Ніхто такого результату не очікував. Вірили в перемогу, але такий великий рахунок спрогнозувати було важко. Тим приємніше.

Я був на перед матчем на тренуванні. Відчувалося, що футболісти сконцентровані, знаходяться в хороших кондиціях. Потрібно було реалізувати це на полі", – поділився враженнями Мирон Маркевич.

Раніше, півзахисник збірної Сербії Душан Тадич назвав поразку від України найважчою у кар’єрі.

Нагадаємо, збірна України знищила Сербію у відборі Євро 2020.

Джерело - terrikon.com.