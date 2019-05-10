Неймар незадоволений виступами ПСЖ і хоче покинути клуб

Форвард французького ПСЖ і національної збірної Бразилії Неймар замислюється про зміну клубної прописки.

Про це повідомляє Le 10 Sport.

За даними джерела, 27-річний нападник засмучений тим, що ПСЖ не може добитися успіху в Лізі чемпіонів. Крім того, Неймару не подобається, як грає команда останнім часом.

Цього сезону Неймар взяв участь у 16 поєдинках французької Ліги 1, в яких забив 14 м'ячів і зробив сім асистів.

Нагадаємо, Неймара дискваліфікували на три матчі за побиття фаната. Бразилець вже визнав свою провину.

Джерело - sport.ua.