Лідер збірної України уникнув перелому ноги

Захисник Динамо Денис Попов може не допомогти збірній Україні у півфіналі Чемпіонаті світу U-20 у Польщі.

Про це повідомляє УАФ.

Лікарі діагностували у Попова розтягнення зв'язок гомілкостопу. Наразі не відомий термін повернення захисника на поле, все залежить від процесу відновлення. Однак наімовірніше гравець пропустить майбутній півфінал проти збірної Італії.

Раніше повідомлялося, що півзахисник молодіжної збірної України Георгій Цітаішвілі не зіграє в півфіналі через дискваліфікацію.

Нагадаємо, збірна України вийшла у півфінал Чемпіонату світу.

Джерело - Чемпіон.