Російський журналіст назвав Україну фейковою країною після розгрому Сербії

Так званий російський журналіст Андрій Малосолов не зміг змиритися із розгромною перемогою збірної України над Сербією у відборі до Євро 2020.

"Соромно за збірну Сербії. У вас залишки честі і гідності залишилися ще? Кому ви зараз летите 0-5? Команді фейкової держави, яку очолюють алкаші, дебіли, бджолярі і клоуни? Чиї фанати кричать "Сербів на вербу". Здайте майки збірної і зникніть, виродки. Ганьба вам", – написав так званий журналіст у Тwitter.

В свою чергу коментатор Олексій Андронов прокоментував пост Малосолова словами – "Як же стріляє пукан. Вогнем прямо".

Раніше, Шевченко назвав переломний момент у матчі проти Сербії.

Нагадаємо, збірна України знищила Сербію у відборі Євро 2020.

Джерело - Чемпіон.