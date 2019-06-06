Аргентинець Дієго Марадона, який тренує мексиканську команду Дорадос, може допомогти Манчестер Юнайтед знову виграти трофеї.

Про це повідомив сам Марадона для Sky Sports.

"Якщо манкуніанці потребують фахівця - я готовий. Розумію, вони добре заробляють на продажу футболок по всьому світу, але потрібно і трофеї вигравати. Я можу з цим допомогти", - сказав Марадона.

З осені 2018-го Марадона очолює мексиканський Дорадос з Сіналоа, який виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Мексики. За підсумками весняної частини турніру його команда вийшла в фінал плей-оф, де поступилася Атлетіко Сан-Луїс.

До роботи в Мексиці Марадона очолював Аль-Фуджайра і Аль-Васлуй з ОАЕ. Також фахівець працював у збірній Аргентини. Під його керівництвом збірна дісталася до чвертьфіналу чемпіонату світу-2010, де з тріском програли збірній Німеччини (0:4).

Нагадаємо, Марадона порекомендував Мессі не грати за збірну.

Джерело - Sky Sports.