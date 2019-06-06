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Марадона: Під моїм керівництвом Манчестер Юнайтед виграватиме трофеї

Сьогодні 14:11 157 0
Марадона: Під моїм керівництвом Манчестер Юнайтед виграватиме трофеї

Аргентинець Дієго Марадона, який тренує мексиканську команду Дорадос, може допомогти Манчестер Юнайтед знову виграти трофеї.

Про це повідомив сам Марадона для Sky Sports.

"Якщо манкуніанці потребують фахівця - я готовий. Розумію, вони добре заробляють на продажу футболок по всьому світу, але потрібно і трофеї вигравати. Я можу з цим допомогти", - сказав Марадона.

З осені 2018-го Марадона очолює мексиканський Дорадос з Сіналоа, який виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Мексики. За підсумками весняної частини турніру його команда вийшла в фінал плей-оф, де поступилася Атлетіко Сан-Луїс.

До роботи в Мексиці Марадона очолював Аль-Фуджайра і Аль-Васлуй з ОАЕ. Також фахівець працював у збірній Аргентини. Під його керівництвом збірна дісталася до чвертьфіналу чемпіонату світу-2010, де з тріском програли збірній Німеччини (0:4).

Нагадаємо, Марадона порекомендував Мессі не грати за збірну.

Джерело - Sky Sports.

#Марадона, #Манчестер Юнайтед, #тренер
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