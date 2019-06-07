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Це дуже підло: Петраков про травму Попова

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Це дуже підло: Петраков про травму Попова

Захисник Денис Попов найімовірніше вже не зможе допомогти збірній Україні на Чемпіонаті світу U-20  у Польщі.

Про це розповів головний тренер збірної України Олександр Петраков.

"Є у нас одна негативна ситуація - це травма нашого провідного захисника Дениса Попова. Негарно вчинив футболіст збірної Колумбії. Нишком завдав серйозної травми нашому гравцеві.

Зараз поїхали робити рентген, швидше за все, там перелом. Це не прикрашає футбол, не прикрашає гравця колумбійської збірної. Те, що він зробив, - це дуже підло", - підсумував він.

Раніше повідомлялося, що півзахисник молодіжної збірної України Георгій Цітаішвілі не зіграє в півфіналі через дискваліфікацію.

Нагадаємо, збірна України вийшла у півфінал Чемпіонату світу.

Джерело - xsport.

#Україна, #Колумбія, #Попов
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