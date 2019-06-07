Ісмаїлі може покинути Шахтар

У підписанні бразильського захисника Шахтаря Ісмаїлі зацікавлена Рома.

Про це повідомляє gazzetta.it.

Лівий захисник Шахтаря стане пріоритетною ціллю Роми, коли її тренером стане Пауло Фонсека. Бразилець повинний стати заміною Александра Коларова.

Відзначимо, що чинний контракт Ісмаїлі із Шахтарем діє до 2023 року. При цьому у договорі прописана сума відступних у сумі 100 млн євро.

Нагадаємо, стало відомо, скільки Рома заплатить Шахтарю за Фонсеку.

Раніше повідомлялося, що що новим наставником Шахтаря може стати бразилець Заго.

Джерело - xsport.ua.