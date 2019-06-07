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Стало відомо, скільки Рома заплатить Шахтарю за Фонсеку

Сьогодні 14:50 517 0
Стало відомо, скільки Рома заплатить Шахтарю за Фонсеку
Паулу Фонсека

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека ще на крок наблизився до того, щоб очолити Рому.

Про це повідомив журналіст Tuttomercatoweb Мішель Крішитіелло.

Відзначається, що римський клуб заплатить українському 2 мільйони євро за дострокове розірвання контракту з тренером.

Португалець пішов на зниження зарплати, щоб прискорити угоду.

Football Italia з посиланням на Corriere dello Sport пише, що ключем для досягнення угоди став Ісмаїлі, в якому бачать заміну Александару Коларову.

Раніше повідомлялося, що Шахтар відпустить Фонсеку в Рому безкоштовно, попри передбачену клаусулу в розмірі 5 мільйонів євро.

Пізніше стало відомо, що Фонсека може сплатити частину своєї клаусули в Шахтарі.

У підсумку гірники почали вимагати з вовків 3 мільйони євро.

Контракт Фонсеки з Шахтарем розрахований до літа 2020 року.

Нагадаємо, що Новим наставником Шахтаря може стати бразилець Заго.

Джерело - Tuttomercatoweb.

#Фонсека, #Рома, #Шахтар
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