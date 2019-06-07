Матч проти Сербії це своєрідний фінал – Зінченко

Збірна Сербії може відібрати бали практичного у будь-якої команди.
Про це розповів півзахисник збірної України Олександр Зінченко.
"Серби - темна конячка. Я б не відніс їх до топ-збірних, але це і не команда середнього рівня. У Сербії підбір дуже кваліфікованих гравців, чимало футболістів грає на високому рівні. Буде дуже непросто.
Охарактеризую гру у Львові як своєрідний фінал. І Україна, і Сербія - команди, які є першочерговими претендентами на поїздку на Євро-2020", – розповів Зінченко.
Раніше, Маліновський назвав найнебезпечніших гравців у збірній Сербії.
Також, Сербія назвала склад на матч проти України.
Джерело - dynamo.kiev.ua.