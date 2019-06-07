Матч проти Сербії це своєрідний фінал – Зінченко

Збірна Сербії може відібрати бали практичного у будь-якої команди.

Про це розповів півзахисник збірної України Олександр Зінченко.

"Серби - темна конячка. Я б не відніс їх до топ-збірних, але це і не команда середнього рівня. У Сербії підбір дуже кваліфікованих гравців, чимало футболістів грає на високому рівні. Буде дуже непросто.

Охарактеризую гру у Львові як своєрідний фінал. І Україна, і Сербія - команди, які є першочерговими претендентами на поїздку на Євро-2020", – розповів Зінченко.

Раніше, Маліновський назвав найнебезпечніших гравців у збірній Сербії.

Також, Сербія назвала склад на матч проти України.

Джерело - dynamo.kiev.ua.