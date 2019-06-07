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Сподіваюся мені вдасться забити – Тадич

Сьогодні 16:10 387 0
Сподіваюся мені вдасться забити – Тадич

Фаворита у матчі Україна – Сербія немає.

Про це розповів півзахисник збірної Сербії Душан Тадич.

"Я пам'ятаю свій гол у ворота Динамо, він допоміг Аяксу потрапити в Лігу чемпіонів. Сподіваюся, в п'ятницю мені теж вдасться забити. Але головне – це успіх команди. Україна разом з Португалією – наш головний конкурент в групі. Фаворита в матчі немає. На мій погляд, Сербія і Україна – рівні суперники, і шанси 50 на 50, попри на те, що ми граємо в гостях", – розповів він.

Раніше, Маліновський назвав найнебезпечніших гравців у збірній Сербії.

Також, Сербія назвала склад на матч проти України.

 

Джерело - football24.

#Тадич, #Сербія, #Україна
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