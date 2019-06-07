Вірю в українських футболістів - експерт

Тренерський штаб має добре розібрати гру збірної Колумбії.

Про це сказав відомий менеджер Іраклій Хведеліані.

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"Колумбія дуже хороша команда, грають у високому темпі. З обидва флангів атакують дуже швидко, Сіністер і Іван Ангуло ... хочу відзначити гру Андерсона Аррова, який дуже гостро включається в атаках.

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Тепер головне щоб в тренерському штабі добре розібрали всі матчі Колумбії, щоб виділи сильні і слабкі сторони. До цього у тренера якось не було роботи, зараз він повинен допомагати хлопцям як ніколи.

Я вірю що правильні завдання тренера і майстерність українських гравців принесе перемогу в цьому матчі", - сказав Хведеліані.