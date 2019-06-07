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Цуріков перейшов у Яблонець

Сьогодні 15:27 328 0
Українець продовжить кар'єру в європейському клубі
Цуріков перейшов у Яблонець

Екс-гравець Олександрії Андрій Цуріков став гравцем Яблонця.

Про це повідомляє офіційний сайт чеського клубу.

Угода розрахована на два роки.

Керівництво Яблонця бачить у Цурікові заміну іншому українцеві Едуарду Соболю, який виступав за чеський клуб на правах оренди з Шахтаря в минулому сезоні.

За підсумками минулого сезону у Цурікова закінчився контракт з Олександрією, але він вирішив не продовжувати угоду через варіант продовжити кар'єру в Європі.

Цуріков виступав за Олександрію з 2016 року. У минулому сезоні 26-річний лівий захисник провів 24 матчі за команду, відзначившись 3 голами і 5 результативними передачами. Його гра допомогла клубу вперше в історії завоювати бронзові медалі чемпіонату, і пробитися в груповий раунд Ліги Європи.

Яблонець за підсумками минулого сезону фінішував на четвертому місці в чемпіонаті Чехії та зіграє у кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, що клуб Серії А зацікавлений у хавбеку збірної України U-20.

Також у боротьбу за Коноплянку вступив турецький Фенербахче.

Джерело - Офіційний сайт Яблонця.

#Яблонець, #Цуріков
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