Цуріков перейшов у Яблонець

Екс-гравець Олександрії Андрій Цуріков став гравцем Яблонця.
Про це повідомляє офіційний сайт чеського клубу.
Угода розрахована на два роки.
Керівництво Яблонця бачить у Цурікові заміну іншому українцеві Едуарду Соболю, який виступав за чеський клуб на правах оренди з Шахтаря в минулому сезоні.
За підсумками минулого сезону у Цурікова закінчився контракт з Олександрією, але він вирішив не продовжувати угоду через варіант продовжити кар'єру в Європі.
Цуріков виступав за Олександрію з 2016 року. У минулому сезоні 26-річний лівий захисник провів 24 матчі за команду, відзначившись 3 голами і 5 результативними передачами. Його гра допомогла клубу вперше в історії завоювати бронзові медалі чемпіонату, і пробитися в груповий раунд Ліги Європи.
Яблонець за підсумками минулого сезону фінішував на четвертому місці в чемпіонаті Чехії та зіграє у кваліфікації Ліги Європи.
Нагадаємо, що клуб Серії А зацікавлений у хавбеку збірної України U-20.
Також у боротьбу за Коноплянку вступив турецький Фенербахче.
Джерело - Офіційний сайт Яблонця.