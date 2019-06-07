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Коноплянка може перейти у Фенербахче

Сьогодні 12:27 451 0
Раніше інтерес до Коноплянка проявляв прямий конкурент Фенербахче по чемпіонату - Бешикташ
Коноплянка може перейти у Фенербахче
Євген Коноплянка

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка потрапив в сферу інтересів Фенербахче.

Про це повідомляє Sporbasin.com.

Відзначається, що турецький клуб вже почав робити спроби оформити такий трансфер, а сам футболіст провів переговори з агентом.

Скаути стамбульського клубу стежитимуть за 29-річним українцем на матчі відбору Євро-2020 Україна - Сербія.

Schalke Daily з посиланням на Bild (платна підписка) зазначає, що хавбек почав переговори зі своїм оточенням про зміну клубу (не конкретно на Фенербахче, а взагалі).

Коноплянка в поточному сезоні провів 21 матч в складі гельзенкірхенського клубу, забив 1 гол і зробив 1 асист. 

Transfermarkt оцінює гравця в 6,5 мільйона євро, його контракт з німецьким клубом закінчується влітку 2020 року.

У сезоні, що завершився Фенербахче зайняв шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини і не зіграє в єврокубках.

Також, боротьбу за українського вінгера веде інший турецький клуб Бешикташ.

Джерело - Sporbasin.com.

#Коноплянка, #Фенербахче
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