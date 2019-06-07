Хавбек збірної України U-20 зацікавив клуб із Серії А

Однак їх турбує низький зріст футболіста

Гра півзахисника збірної України U-20 Сергія Булеци привернула увагу новачка Серії А Лечче.

Про це повідомляє football24.

Скаути вовків переглядали хавбека синьо-жовтих під час одного з матчів команди Олександра Петракова на турнірі в Польщі. Представники Лечче.планують відвідати поєдинок 1/4 фіналу з Колумбією.

Попри 2 забитих м'ячі і два асисти на турнірі, скаутів турбує недостатній, на їхню думку, зріст Булеци (172 см).

За підсумками сезону 2018/19 Лечче.пробився в Серію А, здобувши другу пряму путівку.

Дивіться пряму трансляцію чвертьфіналу ЧС-2019 Україна - Колумбія на Чемпіоні. Початок - 16:30.

Джерело - football24.