Бешикташ веде переговори з Коноплянкою

Бешикташ почав переговори з півзахисником Шальке Євгеном Коноплянкою.

Про це повідомляє fanatik.com.tr.

Турецький клуб бажає отримати українця вже цього літа.

Нагадаємо, що Коноплянка недавно висловив бажання покинути Шальке. Український півзахисник так і не став основним в Гельзенкірхені.

Чинний контракт Коноплянки з німцями розрахований до кінця наступного сезону. Зарплата вінгера становить 5 мільйонів євро на рік.

29-річний півзахисник перейшов в Шальке влітку 2017 року з Севільї за 12,5 мільйонів євро.

У минулому сезоні Коноплянка відіграв за Шальке 21 матч у всіх турнірах, забивши 1 гол і зробивши 2 результативні передачі. За підсумками сезону Кобальтові зайняли 14-е місце в Бундеслізі, набравши 33 очка.

Нагадаємо, Коноплянка вшанував пам'ять Реєса.

Джерело - fanatik.com.tr.