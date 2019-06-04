Мій профіль
Динамо оголосило про підписання Кадірі
Вчора 17:27 1427
Збірна України знищила Панаму в 1/8 чемпіонату світу
Вчора 20:20 1447
Скрипник - новий головний тренер Зорі
Вчора 18:04 1275
Україна - Панама: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу
Вчора 06:48 2791
На стадіоні Севільї відбулося прощання з Реєсом
02.06.2019 22:13 1190
УЄФА назвав символічну збірну Ліги чемпіонів
02.06.2019 19:25 1823
Джошуа - Руїс: повне відео бою
02.06.2019 10:34 4421
Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу
02.06.2019 09:07 4645
Ліверпуль став переможцем фіналу Ліги чемпіонів
01.06.2019 23:57 5187
Тоттенгем - Ліверпуль 0:2. Як це було
01.06.2019 23:57 5896
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:51 Теніс Визначилася перша фіналістка Ролан Гаррос 212
18:44 Бокс Батько Руїса розплакався після перемоги сина над Джошуа 579
18:31 Футбол Шахтар у знак подяки готовий безкоштовно відпустити Фонсеку 405
18:11 Футбол Ворскла підписала контракт з Косовським 481
17:51 Футбол Президент Реала буде виховувати сина загиблого Реєса 370
17:38 Блог Бушар переодягла футболку прямо в центрі Парижа на очах у туристів 417
17:31 Футбол Чорноморець - Колос: де дивитися онлайн матч за право виступу в УПЛ 345
17:11 Бокс Гірн: У Джошуа в голові тільки думки, як повернути чемпіонство 582
17:06 Футбол Карпати - Волинь: де дивитися онлайн матч за право виступати в УПЛ 278
16:51 Футбол Бекхем хоче запросити Суареса у свій клуб 310
16:31 Блог Красуня Світоліна у зухвалому образі сфотографувалася на балконі 825
16:31 Футбол Лунін прибув в розташування збірної України 323
16:16 Футбол Хавбек збірної України: Росіяни сміялися, коли ми спілкувалися українською 534
15:59 Футбол Баварія запропонувала 90 млн євро за півзахисника Байєра 356
15:50 Футбол Гравців Вальядоліда запідозрили у здачі матчу 212
15:48 Блог Захисника Динамо допитали невідомі 1390
15:28 Футбол Манчестер Сіті зробив ставку на Зінченка та Менді 705
15:25 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 216449
15:10 Блог Мілевський відпочиває в Грузії в компанії Хацкевича та Шацьких 1199
15:07 Футбол Йович став гравцем Реала 321
14:50 Футбол Десна запустила флешмоб в підтримку Олімпіка 470
14:34 Бокс Льюїс порадив Джошуа замінити тренера 408
14:29 Блог Ветеран Бостона отримав шайбою в обличчя і залив лід кров'ю 435
14:13 Хокей Школа в Сокола працювала краще ніж в ЦСКА – Житник 607
13:53 Футбол Екс-захисник Барселони отримав 14 місяців ув’язнення 550

Шахтар у знак подяки готовий безкоштовно відпустити Фонсеку

Сьогодні 18:31 405 0
Шахтар у знак подяки готовий безкоштовно відпустити Фонсеку

Шахтар готовий відмовитися від клаусули в розмірі 5 мільйонів євро і відпустити свого головного тренера Паулу Фонсека в Рому безкоштовно.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Повідомляється, що керівництво Гірників в знак подяки за роботу в клубі не хоче створювати перешкоди португальцю для переїзду в сильний європейський чемпіонат.

Контракт Фонсеки з Шахтарем діє до літа 2020 року.

Фонсека - один з двох претендентів на пост головного тренера Роми поряд з наставником Сассуоло Роберто Де Дзербі. За інформацією італійської преси, сьогодні або завтра джалороссі повинні оголосити ім'я нового тренера.

Раніше повідомлялося, що Рома запропонувала Фонсекі контракт на три роки із зарплатою у 2,5 мільйона євро плюс бонуси.

Президент Шахтаря Рінат Ахметов заявляв про готовність відпустити Фонсека, якщо того надійде пропозиція від європейського клубу.

 

 

Джерело - Corriere dello Sport.

#Фонсека, #Рома, #тренер, #Шахтар
Коментарі ()