Шахтар у знак подяки готовий безкоштовно відпустити Фонсеку

Шахтар готовий відмовитися від клаусули в розмірі 5 мільйонів євро і відпустити свого головного тренера Паулу Фонсека в Рому безкоштовно.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Повідомляється, що керівництво Гірників в знак подяки за роботу в клубі не хоче створювати перешкоди португальцю для переїзду в сильний європейський чемпіонат.

Контракт Фонсеки з Шахтарем діє до літа 2020 року.

Фонсека - один з двох претендентів на пост головного тренера Роми поряд з наставником Сассуоло Роберто Де Дзербі. За інформацією італійської преси, сьогодні або завтра джалороссі повинні оголосити ім'я нового тренера.

Раніше повідомлялося, що Рома запропонувала Фонсекі контракт на три роки із зарплатою у 2,5 мільйона євро плюс бонуси.

Президент Шахтаря Рінат Ахметов заявляв про готовність відпустити Фонсека, якщо того надійде пропозиція від європейського клубу.

Джерело - Corriere dello Sport.