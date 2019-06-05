Півзахисник збірної України та бельгійського Генка Руслан Маліновський бачить себе у чемпіонаті Англії чи Італії.

Повідомляє прес-служба УАФ.

"Час зробити крок уперед — змінити обстановку і спробувати себе в більш сильному чемпіонаті.

Я з дружиною, зі своєю родиною, з агентом переговорю, і ми вирішимо, що буде найкраще для мене й для нас усіх. Англія та Італія — вони мені найближчі за всіма факторами: і щодо чемпіонату, і щодо атмосфери", – розповів він.

Раніше, Генк назвав ціну за Маліновського.

Нагадаємо, Малиновський назвав найнебезпечніших гравців у збірній Сербії.

Джерело - Чемпіон.