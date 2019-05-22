Генк назвав ціну за Маліновського

Бельгійський Генк оцінює півзахисника збірної України мінімум в 10 млн євро.

Про це повідомив представник гравця Сергій Серебренников.

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"Ціна на Малиновського? Генк хоче виручити за футболіста мінімум 10 мільйонів євро. Русланом активно цікавляться європейські клуби, проте поки рано озвучувати їх.

Можу сказати лише про інтерес з боку англійських і італійських команд ", - заявив Серебренников сайту CalcioNapoli24Live.