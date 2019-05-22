Генк назвав ціну за Маліновського

Бельгійський Генк оцінює півзахисника збірної України мінімум в 10 млн євро.
Про це повідомив представник гравця Сергій Серебренников.
Актуально: Наполі - претендент на Маліновського
"Ціна на Малиновського? Генк хоче виручити за футболіста мінімум 10 мільйонів євро. Русланом активно цікавляться європейські клуби, проте поки рано озвучувати їх.
Можу сказати лише про інтерес з боку англійських і італійських команд ", - заявив Серебренников сайту CalcioNapoli24Live.
Минулого сезону Маліновський в 51-му матчі за Генк забив 16 м'ячів і зробив 16 результативних передач.
Нагадаємо, Маліновський став найкращим гравцем Генка.
Джерело - isport.ua.