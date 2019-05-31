Конте: Розпочинається новий розділ в моєму житті

Антоніо Конте був схвильований після призначення на посаду головного тренера Інтера.

Про це розповів сам тренер прес-службі клубу.

"Розпочинається новий розділ в моєму житті, я дуже схвильований. Через свою роботу постараюся виправдати довіру, яку президент і директора надали мені. Вибрав Інтер, тому що це клуб з міцною базою, він дуже амбітний. Також через історію Інтера. Я був вражений прозорістю клубу і бажанням повернути Інтер на ті місця, де він повинен знаходитися", - заявив тренер.