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Конте: Розпочинається новий розділ в моєму житті

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Конте: Розпочинається новий розділ в моєму житті

Антоніо Конте був схвильований після призначення на посаду головного тренера Інтера.

Про це розповів сам тренер прес-службі клубу.

"Розпочинається новий розділ в моєму житті, я дуже схвильований. Через свою роботу постараюся виправдати довіру, яку президент і директора надали мені. Вибрав Інтер, тому що це клуб з міцною базою, він дуже амбітний. Також через історію Інтера. Я був вражений прозорістю клубу і бажанням повернути Інтер на ті місця, де він повинен знаходитися", - заявив тренер.

Нагадаємо, Інтер домовився із Лукаку про 5-річний контракт.

Джерело - Чемпіон.

#Конте, #Інтер
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