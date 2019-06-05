Тащи підписав контракт із Санкт-Паулі

Український футболіст Борис Тащи наступний сезон проведе у Другій Бундеслізі.

Про це повідомляє прес-службі німецького клубу.

Санкт-Паулі підписав із 25-річним Тащи трьохрічний контракт. Інша інформацію про деталі угоди не повідомляється.

У минулому сезоні Тащи виступав за Дуйсбург, за який провів 21 матч. Зміг забити два гола та віддав дві результативні передачі.

Раніше, Борис Тащи залишився незадоволеним від спільної роботи з В'ячеславом Грозним у Говерлі.

Нагадаємо, Баварія попрощалась із зірковим футболістом.

Джерело - Чемпіон.