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Тащи підписав контракт із Санкт-Паулі

Вчора 22:34 422 0
Тащи підписав контракт із Санкт-Паулі

Український футболіст Борис Тащи наступний сезон проведе у Другій Бундеслізі.

Про це повідомляє прес-службі німецького клубу.

Санкт-Паулі підписав із 25-річним Тащи трьохрічний контракт. Інша інформацію про деталі угоди не повідомляється.

У минулому сезоні Тащи виступав за Дуйсбург, за який провів 21 матч. Зміг забити два гола та віддав дві результативні передачі.

Раніше, Борис Тащи залишився незадоволеним від спільної роботи з В'ячеславом Грозним у Говерлі.

Нагадаємо, Баварія попрощалась із зірковим футболістом.

Джерело - Чемпіон.

#Санкт-Паулі, #Тащи
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