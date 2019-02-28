Український нападник: Грозний не розуміється на футболі

Український форвард Дуйсбурга Борис Тащи залишився незадоволеним від спільної роботи з В'ячеславом Грозним у Говерлі.

Про це розповів сам футболіст.

"Чув про Грозного тільки позитивні відгуки і вирішив поїхати в оренду. Виявилося, все це була брехня, і сьогодні я не вважаю Грозного сильним тренером, який добре розбирається у футболі. Хоча у мене вже немає на нього зла, це все, скоріше, смішно", – сказав Тащи.