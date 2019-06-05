Агент Фонсеки приїде на переговори із Шахтарем

Агент Пауло Фонсеки Марко Абреу відправився в Україну для переговорів із керівництвом донецького Шахтаря

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Агент тренера буде намагатися переконати керівництво "гірників" відпустити Фонсеку безкоштовно у Рому.

Відзначимо, що контракт Фонсеки з Шахтарем діє до літа наступного року.

Раніше повідомлялося, що Шахтар готовий відмовитися від клаусули в розмірі 5 мільйонів євро і відпустити свого головного тренера Паулу Фонсека в Рому безкоштовно.

Нагадаємо, новим наставником Шахтаря може стати бразилець Заго.

Джерело - sportarena.com.