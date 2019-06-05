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Збірна України перемогла на Меморіалі Лобановського

Сьогодні 20:19 470 0
Збірна України перемогла на Меморіалі Лобановського

Молодіжна збірна України виграла турнір вперше за останні десять років.

Суперником у фінальному поєдинку була збірна Ізраїлю. Вирішальний м’яч був забитий на 72-й хвилині, відзначився Мудрик. У підсумку до кінця матчу рахунок не змінився.

Відзначимо, що із 37-ї хвилини українці грали в меншості через вилучення Козака.

Останній раз збірна України тріумфувала на турнірі у 2009 році, коли у фіналі була обіграна збірна Туреччини.

Україна U-21 – Ізраїль U-21 1:0

Голи: Мудрик, 70

Вилучення: Козак, 37 (Україна)

Раніше, півзахисник збірної України Руслан Малиновський розповів про найнебезпечніших гравців у збірній Сербії.

Нагадаємо, Сербія назвала склад на матч проти України.

 

Джерело - Чемпіон.

#Україна, #Ізраїль, #Меморіал Лобановського
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