Збірна України перемогла на Меморіалі Лобановського

Молодіжна збірна України виграла турнір вперше за останні десять років.
Суперником у фінальному поєдинку була збірна Ізраїлю. Вирішальний м’яч був забитий на 72-й хвилині, відзначився Мудрик. У підсумку до кінця матчу рахунок не змінився.
Відзначимо, що із 37-ї хвилини українці грали в меншості через вилучення Козака.
Останній раз збірна України тріумфувала на турнірі у 2009 році, коли у фіналі була обіграна збірна Туреччини.
Україна U-21 – Ізраїль U-21 1:0
Голи: Мудрик, 70
Вилучення: Козак, 37 (Україна)
Раніше, півзахисник збірної України Руслан Малиновський розповів про найнебезпечніших гравців у збірній Сербії.
Нагадаємо, Сербія назвала склад на матч проти України.
Джерело - Чемпіон.