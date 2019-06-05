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Буффон покине ПСЖ

Сьогодні 19:31 434 0
Буффон покине ПСЖ

ПСЖ не став продовжувати контракт із легендарним голкіпером Джанлуїджі Буффоном.

Про це повідомила прес-служба клубу.

"Після спільних переговорів, ПСЖ і Джанлуїджі Буффон вирішили не продовжувати чинну угоду, яка розрахована до 30 червня 2019 року", – йдеться в повідомленні.

У минулому сезоні 41-річний голкіпер зіграв у 25 матчах із ПСЖ та допоміг клубу виграти чемпіонат Франції.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе націлений змінити клуб.

Також, Неймар незадоволений виступами ПСЖ і хоче покинути клуб.

Джерело - Чемпіон.

#Буффон, #ПСЖ
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