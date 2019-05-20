Мбаппе визнали найкращим гравцем сезону в Лізі 1

Нападник збірної Франції і ПСЖ Кіліан Мбаппе визнаний найкращим гравцем сезону французької Ліги 1 Союзом професійних футболістів Франції.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

За номінацію боролися: Неймар, Анхель Ді Марія, Хатем Бен Арфа і Ніколя Пепе.

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Мбаппе став наймолодшим володарем нагороди найкращому гравцю сезону Ліги 1 в історії.

Le triomphe pour @Kmbappe 👑

Après le trophée de meilleur espoir, le champion du monde est également élu meilleur joueur de la saison de @Ligue1Conforama 🏆#TropheesUNFP @beinsports_FR @PSG_inside pic.twitter.com/OZr3g3yzAl — UNFP (@UNFP) 19 May 2019

Варто відзначити, що Мбаппе також став найкращим молодим гравцем сезону в Лізі 1.

У поточному сезоні Мбаппе зіграв за ПСЖ 42 матчі, забив 38 голів і віддав 7 гольових передач.

Джерело - isport.ua.