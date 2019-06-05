Екс-лідер Шахтаря виступатиме за збірну Китаю

Екс-гравець Шахтаря, бразилець Алекс Тейшейра невдовзі отримає китайське громадянство.

Півзахисник планує виступати за національну збірну Китаю, яку наразі очолює Марчелло Ліппі. Саме натуралізація іноземців була однією із умов його договору із китайською федерацією футболу.

Зазначимо, що Тейшейра виступав за донецький Шахтар у період із 2010 по 2015 рік. Протягом цього часу він провів 146 матчів, в яких забив 67 голів. У 2016 році півзахисник перейшов у китайський Цзянсу Сунін за 50 млн євро.

Нагадаємо, новим наставником Шахтаря може стати бразилець Заго.

Раніше повідомлялося, що наставник "гірників" Паулу Фонсека веде переговори з Ромою.

Джерело - football24.